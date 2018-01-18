Zabıta aracıyla gelip üniformalarıyla nikah kıydırdılar

Zabıta memuru Hilal Ayas ile Orhan Aknacar çifti için Zabıta Daire Başkanlığında nikah merasimi düzenlendi. Çiftin nikahı alışılmışın dışında bir törenle kıyıldı. Nikah elbisesi yerine zabıta üniformaları giyen çift gelin arabası yerine ise zabıta aracını kullandı. Çalıştıkları iş yerine gelen çifti Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kapıda karşıladı. Çalışma arkadaşlarının alkışlarıyla merasim alanına gelen çift, burada kıyılan nikahla dünya evine girdi.

NİKAHI BAŞKAN FATMA ŞAHİN KIYDI

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin tarafından çiftlerin nikahı kıyılırken, çiftlerin şahitliğini ise Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Tural, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mehmet Salih Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü Ökkeş Zehiroğlu ve İl Ticaret Müdürü Bilal Yazıcı yaptı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin büyük bir aile olduğunu belirten Şahin, her geçen gün kurulan yeni ailelerle bu milletin daha da güçlendiğini ifade etti. Başkan Şahin, "Aile kurumu çok önemli, ailedeki huzur ve mutluluk direkt ülkenin huzur ve mutluluğunu etkiliyor. Çalışma arkadaşlarımızın içerisinde yeni evliliklerin, yeni ailelerin kurulmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Ben de 28 yıl önce çalıştığım kurumda eşimle tanışarak evlendim ve iki çocuk annesiyim. Beraber çalışma ortamında yeni ailelere vesile olmanın ne demek olduğunu kendi ailemden biliyorum. Allah sizleri mutlu etsin, sizlere huzur ve barış versin. Zabıta bizim en güzide kurumumuzdur. Şehrin huzuru, güvenliği, barışı ve geleceğe taşınmasında denetim çok mühim. Bizim vatandaşlarımıza en yakın yüzümüz, vatandaşlarla kurduğumuz bağın en yakın temsilcisi zabıtalarımızdır. Birlikte çalıştığı kurumda Hilal Ayas ile Orhan Aknacar kardeşimiz aile kurmaya karar vermişler. Allah mübarek etsin. Evlilik sevgi, sabır, sadakat ve büyük bir sorumluluk gerektiren uzun bir yolculuktur. Yolunuz açık olsun" diye konuştu. Yaptığı esprilerle nikah törenini renklendiren Başkan Şahin, evlilik cüzdanını gelinle damada birlikte verdi.

Yaklaşık 2 yıldır zabıta memuru olarak çalıştıklarını belirten çift, hayatlarının en mutlu gününü yaşadıklarını belirterek, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.