10 Ton fıstık tozu, 20 ton pul biber!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, GATEM Toptancılar Sitesi'nde Suriye uyruklu kişilere ait 5 katlı işletmede, yurt dışından kaçak olarak getirilen baharat ve bakliyat imalatında kullanılan malzemelerin, yasal markalarla piyasaya sunulduğu ihbarı aldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, cumhuriyet savcılığının talimatı doğrultusunda söz konusu işletmeye operasyon düzenledi.

AĞAÇ KABUKLARI VE TALAŞTAN İMALAT...

Jandarma ekiplerince iş yerinde yapılan aramada, ağaç kabuklarından ve talaştan yapılmış, gıda boyasıyla da boyanmış 10 ton Antep fıstığı tozu, 20 ton pul biberi ile 1,5 ton sahte kuru nane ve 5 ton Çin'den kaçak yollarla getirilmiş nohut, 5 ton gıda boyasıyla boyanmış talaşlı salça, 15 ton sahte Çin bulguru,

300 kilogram çeşitli renklerde kimyasal sıvı gıda boyası, 2 ton sahte talaş tozuyla yapılan zencefil, 1 ton kaçak nar ekşisi, 10 ton sahte süt tozu, 5 ton sahte çörek otu, 20 ton kaçak bakla, 300 litre sitrik asit, üretimi yapılan 4 makine ile çok sayıda alet, 60 ton cinsi tespit edilemeyen farklı nitelikte gıda maddesi ele geçirildi.

Kaçak ve sahte gıda maddesi imal ettikleri belirlenen Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Şehiitkamil ilçe Müdürlüğünce de söz konusu işletme hakkında yasal ve idari işlem başlatıldı.