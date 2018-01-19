310 gramlık bebeğin yaşam mücadelesi

Annesinin rahatsızlığı nedeniyle 16 hafta erken dünyaya gelen 310 gramlık parmak bebek yaşam mücadelesi veriyor. Konya
'da yaşayan Mehmet ve Saniye Karacan
çifti, 10 yıldır bebek sahibi olmayı istiyordu. Çift için üçüncü tüp bebek denemesinde bir umut doğdu. Ancak Saniye Karacan hamileliğinin 24. haftasına geldiğinde tansiyonu düştü ve bebeğe giden kan azaldı. Bunun üzerine Necmettin Erbakan Üniversitesi
'nde Prof. Dr. Ali Acar başkanlığındaki bir ekip tarafından ameliyata alınan Karacan'ın "Tuğra" ismini verdiği bebeği sezaryenle dünyaya geldi. Prof. Dr. Acar, "Akciğer sorunu var, çözülebilirse yaşama şansı büyük. Dünyadaki en küçük bebek 280 gram. Yaşarsa dünyada en küçük yaşayan bebeklerden biri olacak" diye konuştu.