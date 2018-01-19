4 kişilik aile evsiz kaldı

Yangın, gece yarısı Gazibey Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerindeki sitede İbrahim Soysal, eşi ve 2 çocuğunun yaşadığı evde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın, oturma odasında başlayıp diğer odalara da sıçradı. Yangını uykuda fark eden ev sahipleri, kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yanan ev kullanılamaz hale geldi.

"KALACAK YERİMİZ YOK"

Evsiz kaldıklarını ifade eden ev sahibi İbrahim Soysal, "Uyuyorduk, çocuklar yangın var diye uyandırdı. Kendi imkanlarımızla söndürmeye çalıştık ama olmadı. Sonrasında çocukları alıp dışarı çıktık. Evimiz komple yandı. Kalacak yerimiz de yok" dedi.