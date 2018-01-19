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Amerikalılara verilen kızını 26 yıl sonra ’da gördü

Hafta içi hergün Atv ekranlarında yayınlanan ’da programı, 4 ay gibi kısa bir sürede birçok kişiyi ailesiyle buluşturarak yeni formatıyla reyting rekorları kırıyor. Amerikalılara verilen kızının fotoğrafını 26 yıl sonra Esra Erol’da canlı yayında gören Handan hanım baygınlık geçirdi.

Giriş Tarihi: 18.1.2018 22:20 Güncelleme Tarihi: 19.1.2018 01:43
Amerikalılara verilen kızını 26 yıl sonra Esra Erol’da gördü

"Kızımı bulduğum gün benim için doğum günü olacak" diyen annenin hisleri gerçek oldu.

bugünkü yayınında (18 Ocak) Handan Hanım'a kızını bulduğunu ve bugün doğum günü olduğunu açıkladı.

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Handan " Adını, soyadını, doğum tarihini bilmiyorum."

Kızıyla ilgili tüm gerçekleri Esra Erol'da öğrendi.

Esra Erol "Bu 10 yıllık bir emek aslında, imkansız bir buluşmayı gerçekleştireceğiz. Handan abla bize yanlış bilgiler verdi ama biz gece gündüz çalıştık ve kızına ulaştık" diyerek ekibine canlı yayında teşekkür etti.

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Amerikalılara verilen kızını 26 yıl sonra Esra Erol’da gördü
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