Amerikalılara verilen kızını 26 yıl sonra Esra Erol’da gördü

"Kızımı bulduğum gün benim için doğum günü olacak" diyen annenin hisleri gerçek oldu.

Esra Erol bugünkü yayınında (18 Ocak) Handan Hanım'a kızını bulduğunu ve bugün doğum günü olduğunu açıkladı.

Handan " Adını, soyadını, doğum tarihini bilmiyorum."

Kızıyla ilgili tüm gerçekleri Esra Erol'da öğrendi.

Esra Erol "Bu 10 yıllık bir emek aslında, imkansız bir buluşmayı gerçekleştireceğiz. Handan abla bize yanlış bilgiler verdi ama biz gece gündüz çalıştık ve kızına ulaştık" diyerek ekibine canlı yayında teşekkür etti.