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Bedenimiz ’u enfeksiyon algılıyor

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Giriş Tarihi: 19.1.2018
Bedenimiz fast food’u enfeksiyon algılıyor
Almanya'da yapılan bir araştırma, bedenimizin hamburger ve pizza türü yiyecekleri tıpkı bakteriyel bir enfeksiyon gibi algıladığını ortaya koydu. Araştırmanın deneylerinde farelere, zararlı doymuş yağlar, rafine şeker ve rafine tuzun yoğun olduğu "batı tarzı beslenme şekliyle" verildi. Fareler bu süreçte taze meyve sebze ya da lif açısından zengin gıdalar yemedi. Farelerin bağışıklık hücreleri, mikrobiyal bir enfeksiyona maruz kalmış gibi birden bire çoğaldı. Uzmanlar, "Sağlıksız beslenme şekli farelerin kanında başta granülosit ve monosit olmak üzere bağışıklık hücrelerinde umulmadık artışa neden oluyor" dedi. Araştırmayla ikinci tip diyabet, obezite ve sağlık sorunları ile sağlıksız beslenme şekilleri arasındaki bağın daha iyi anlaşıldığı belirtiliyor.
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Bedenimiz fast food’u enfeksiyon algılıyor
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