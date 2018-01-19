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Bilim insanı yetiştiriyorlar

Giriş Tarihi: 19.1.2018
Bilim insanı yetiştiriyorlar

2007'de kurulan bünyesindeki enstitü programlarında dünyadaki küreselleşme sürecine paralel üniversitenin kendi ihtiyacı olan elemanları yetiştirmek, yükseköğretim kurumlarına kalifiye eleman sağlamak ve endüstri-sanayi ilişkilerini günümüz anlayışı ve daha ötesine taşıyacak bilim adamlarının yetişmesine katkı yapmak üzere tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programları yer alıyor. Fen , sosyal bilimler ve sağlık bilimleri olmak üzere 3 enstitüsüde 27 yüksek lisans ve 8 doktora programıyla yenilikçi araştırmalar yapabilecek ve geleceğe pozitif katkı sağlayacak bilim insanları yetiştirmesi hedefleniyor.

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Bilim insanı yetiştiriyorlar
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