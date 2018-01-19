Bodrum'daki cinayette flaş gelişme!

46 yaşındaki ünlü iş adamı Ali Özdemir'in 6 Ocak'ta kaybolmasından 9 gün sonra Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına gelen iş adamının en yakın arkadaşı Mustafa Ö. (40), Özdemir'i öldürdüğünü ve cesedini kayınbabası Arif S. ile birlikte Göktepe mevkisinde ormanlık alana attıklarını itiraf etmişti. Bunun üzerine katil zanlısı Mustafa Ö. ile kayınbabası Arif S., eşi Tuğba Ö., baldızı K.S. ve kayınvalidesi F.S. gözaltına alınmıştı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğünde 4 gün süren ifade işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde 4 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı. Katil zanlısı Mustafa Ö., basın mensuplarının "Neden öldürdünüz, pişman mısınız?" sorularını yanıtsız bıraktı.