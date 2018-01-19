Boşanan çift adliye önünde kavga etti

Samsun'da boşandığı eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Ceylan Deniz ve yakınlarıyla, koruma tedbirinin ihlali davası öncesinde adliyeye gelen eşi İlker Lazoğlu arasında arbede çıktı. Adalet Sarayı önünde yaşanan arbedeye adliyede görevli polis memurları müdahale etti. Taraflar polis nezaretinde koruma tedbirinin ihlali davası için 1. Aile Mahkemesi duruşma salonuna götürüldü. Mahkeme heyeti, şüpheli İlker Lazoğlu'nun hakkında verilen tedbir kararı gereklerine aykırı hareket ettiğinden, tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına ve sayısına göre şiddet uyguladığı gerekçesiyle 7 gün süreyle zorlama hapsine tabi tutulmasına karar verdi.

BUGÜN NELER OLDU