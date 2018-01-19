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Boşanan çift adliye önünde kavga etti

Giriş Tarihi: 19.1.2018
Boşanan çift adliye önünde kavga etti

'da boşandığı eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Ceylan Deniz ve yakınlarıyla, koruma tedbirinin ihlali davası öncesinde adliyeye gelen eşi arasında arbede çıktı. önünde yaşanan arbedeye adliyede görevli polis memurları müdahale etti. Taraflar polis nezaretinde koruma tedbirinin ihlali davası için 1. Aile Mahkemesi duruşma salonuna götürüldü. Mahkeme heyeti, şüpheli İlker Lazoğlu'nun hakkında verilen tedbir kararı gereklerine aykırı hareket ettiğinden, tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına ve sayısına göre şiddet uyguladığı gerekçesiyle 7 gün süreyle zorlama hapsine tabi tutulmasına karar verdi.

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Boşanan çift adliye önünde kavga etti
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