Çorapla ağzını kapattığı eşini 38 yerinden bıçaklayıp, bağırsaklarını çıkardı

Gaziantep'te cani koca, kıskançlık nedeniyle tartıştığı 16 yıllık eşini 2,5 saat boyunca 38 yerinden bıçakladı. Çorapla ağzını kapattığı karısını defalarca bıçaklayan koca, saatlerce işkencenin ardından karısının boğazını kesmeye çalıştı. Yaralı haline rağmen direnen kadın, kocası mutfaktan daha büyük bıçak almaya gidince kaçmayı başardı. Yoğun bakımda tedavi gören kadın, 6 gündür yaşam mücadelesi veriyor.



Gaziantep'in Güneş Mahallesi'nde kocası ve 4 çocuğu ile yaşayan 34 yaşındaki Neslihan Kaya, 6 gün önce 16 yıldır evli olduğu 38 yaşındaki İlhan Kaya ile tartıştı. Kıskançlık nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavganın ardından çocuklarının bulunduğu odaya giden Neslihan Kaya, çocukları ile birlikte uyudu. Gece saat 03.00 sıralarında odaya giren İlhan Kaya, karısını uyandırarak yan odaya çağırdı. Karısının ağzını çorapla kapatan İlhan Kaya, darp edip bıçakla kesikler atmaya başladı. Öfkeli koca, karısını kollarından, ayaklarından, göğsünden, sırtından ve yüzünden bıçak darbeleri ile yaraladı. Sabaha kadar öfkesi dinmeyen koca, 2,5 saat boyunca karısını dövüp işkence yaptı.