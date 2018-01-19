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Dinar’da 'insanlık ölmemiş' dedirten olay

’ın Dinar ilçesinde bir bankanın ATM’sinde unutulan bin 100 TL para bulan Ünal Çelik isimli vatandaş, parayı belediyeye götürerek sahibine iade edilmesini sağladı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2018 11:16 Güncelleme Tarihi: 19.1.2018 11:31

İnsanlık ölmemiş dedirten olay Dinar ilçe merkezinde meydana geldi. Bir bankaya ait ATM'ye işlem yapmak için giden Çelik, ATM'nin bölmesinde para olduğunu fark etti. Parayı alan Çelik ardından sahibinin bulunması için belediyenin yolunu tuttu. Bulduğu parayı Dinar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne teslim edilmesi sonrasında ekipler harekete geçerek paranın sahibini bulmak için çalışma başlattı.

10 DAKİKA İÇİNDE BULUNDU

Ekiplerin yaklaşık 10 dakikalık arama çalışması sonrası Ekrem Demir isimli şahsa ulaşıldı. Paranın Demir'e ait olduğunu tespit eden zabıta ekipleri ardından kendisi ile bağlantıya geçerek belediyeye gelmesini sağladılar. Kaybettiği parasına kavuşan Ekrem Demir, parayı bularak belediyeye teslim eden Ünal Çelik'e ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

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Dinar’da 'insanlık ölmemiş' dedirten olay
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