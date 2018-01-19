Dublörlü çeteden 600 bin liralık vurgun

İstanbul
Siber Polisi, iki bankacının yardımıyla vatandaşların hesaplarından 600 bin liralık vurgun yapan 35 kişilik organize çeteyi çökertti. Özel bir bankanın yetkilileri, çok sayıda müşterinin hesabının kendi bilgileri dışında boşaltıldığı ihbarını alınca polisten yardım istedi. Peş peşe şikayetler üzerine harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 33 mağdurun profilini inceledi. Mağdurlara ait hesapların boşaltıldığı gün bu kişilerin cep telefonu hatlarının da iptal edildiği belirlendi. Bankanın 'log' kayıtları incelendi. Şikâyetçi bankanın çalışanları Hilal B. ve Eray A.'nın, müşterilerin hesap bilgilerini çeteye parayla sattığı ortaya çıkarıldı. Liderliğini firari sabıkalı Osman Ö.'nün yaptığı 39 kişilik çete çökertildi. Kekeme olan Osman Ö.'nün üzerinden, sahte belgelerle nüfus müdürlüğünden aldığı sahte kimlik çıktı. Çetenin, mağdurlara benzeyen dublörler tuttuğu ve bu kişiler adına kimlik çıkardığı belirtildi. Bu dublörlerin, mağdurlar adına hat çıkardığı ve sonrasında tüm bankacılık işlemlerine hakim olduğu ifade edildi. Çetenin bu yolla 600 bin lirayı aşan vurgun yaptığı saptandı. Şüphelilerden 22'si tutuklandı.