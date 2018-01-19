Haberler Yaşam Haberleri Dublörlü çeteden 600 bin liralık vurgun

Dublörlü çeteden 600 bin liralık vurgun Banka müşterilerine benzeyen dublörler tutan çete, yeni kimlikler çıkardı. Daha sonra dublörler vasıtasıyla, banka işlemlerini yürüten çete 600 bin lira dolandırdı