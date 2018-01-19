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Evleri yanan çift kalp krizi geçirdi: 1 ölü

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2018
Evleri yanan çift kalp krizi geçirdi: 1 ölü

'nın Emet ilçesinde yandığını gören çift kalp krizi geçirdi. Koca ölürken, eşi tedavi altına alındı. Aydıncık köyünde yaşayan İbrahim (55) ve Esma Dombaycı (51) çiftinin tek katlı evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Komşuları bu sırada evde bulunmayan çifte olayı haber verdi. Evlerine gelen çift, yangını görünce fenalaştı. Kalp krizi geçirdikleri belirlenen İbrahim ve Esra Dombaycı ambulansla hastaneye kaldırıldı. İbrahim Dombaycı'nın hayatını kaybettiği, eşinin durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Evleri yanan çift kalp krizi geçirdi: 1 ölü
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