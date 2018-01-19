Evleri yanan çift kalp krizi geçirdi: 1 ölü

Kütahya'nın Emet ilçesinde evlerinin yandığını gören çift kalp krizi geçirdi. Koca ölürken, eşi tedavi altına alındı. Aydıncık köyünde yaşayan İbrahim (55) ve Esma Dombaycı (51) çiftinin tek katlı evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşuları bu sırada evde bulunmayan çifte olayı haber verdi. Evlerine gelen çift, yangını görünce fenalaştı. Kalp krizi geçirdikleri belirlenen İbrahim ve Esra Dombaycı ambulansla hastaneye kaldırıldı. İbrahim Dombaycı'nın hayatını kaybettiği, eşinin durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU