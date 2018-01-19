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İstanbul’da çaldıkları lüks otomobil ile ’da yakalandılar

İstanbul’dan çaldıkları lüks otomobille Kocaeli’nde ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan ve cezaevi firarisi olan şüpheliler ’da polis ekiplerince yakalandı. Çalıntı otomobilin içerisinde yapılan aramada bir adet tabanca, cep telefonu ve bir miktar para ele geçirildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2018 17:27
İstanbul’da çaldıkları lüks otomobil ile Sakarya’da yakalandılar

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nde dur ihtarına uymayarak kaçan bir otomobil, TEM Otoyoluna girdi. 'ya kadar kaçan çalıntı lüks otomobili polis ekipleri otoyolu keserek yakaladı. Polis ekiplerince otomobil içerisinde bulunan cezaevi firarisi olan ve 17 adet hırsızlık kaydı bulunan E.Ç. (15) ile cezaevi firarisi olan ve 4 adet hırsızlık kaydı bulunan N.D. (18) yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri İstanbul Maltepe ilçesinde park halindeyken çalınan araç içerisinde yaptıkları aramada 2 adet cep telefonu, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet cüzdan, 1 adet demir burç, 10 bin 300 TL miktarında para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul’da çaldıkları lüks otomobil ile Sakarya’da yakalandılar
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