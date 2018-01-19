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fırsatçısı öğrenci kamerada

2017-2018 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili bugün başladı. sini alarak ’na gelen lise öğrencisi aldığı ‘Teşekkür Belgesi’ni fırsat bilerek vatandaşlardan harçlık istedi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2018 13:51 Güncelleme Tarihi: 19.1.2018 15:12
Karne fırsatçısı öğrenci kamerada

Beyoğlu'nda bulunan Katip Mustafa Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Aşçılık Bölümü öğrencisi Mehmet Eyük Katırcı okul içi ve derslerinde göstermiş olduğu başarılardan ötürü aldığı teşekkür belgesiyle soluğu 'nda aldı. çıkışında teşekkür belgesini vatandaşlara göstererek harçlık isteyen fırsatçı öğrenci görenleri gülümsetti.

KİMİ HARÇLIK VERDİ KİMİ TEBRİK ETTİ

Başarısını fırsata çeviren Mehmet Eyüp Katırcı'ya kimi vatandaşlar harçlık verirken kimi vatandaşlar ise sözlü olarak tebrik etti.

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Karne fırsatçısı öğrenci kamerada
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