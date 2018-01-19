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'de korkutan görüntü!

ve Diyarbakır'da bugün etkili olan toz bulutları hayatı olumsuz etkiliyor. Toz bulutlarının la birleşmesiyle birlikte çamur sağanağı yüzünden lar da henüz aydınlanmadı ve geceden itibaren gök yüzü rengine büründü. Mardin Sağlık müdürü vatandaşları uyararak "Mümkün olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi: 19.1.2018 10:42 Güncelleme Tarihi: 19.1.2018 11:38
Mardin'de korkutan görüntü!

Kuzeyli rüzgarların etkisiyle Suriye üzerinden gelen toz bulutları, çiseleyen la birlikte bir anda çamura dönüştı. Bir anda gökyüzü renge büründüğü 'de elektrikler de kesilincevatandaşlar zor durumda kaldı.

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Mardin'de korkutan görüntü!
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