Mardin'de korkutan görüntü!

Mardin ve Diyarbakır'da bugün etkili olan toz bulutları hayatı olumsuz etkiliyor. Toz bulutlarının yağmurla birleşmesiyle birlikte çamur sağanağı yüzünden havalar da henüz aydınlanmadı ve geceden itibaren gök yüzü kızıl rengine büründü. Mardin Sağlık müdürü vatandaşları uyararak "Mümkün olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu.
Giriş Tarihi: 19.1.2018 10:42Güncelleme Tarihi: 19.1.2018 11:38
Kuzeyli rüzgarların etkisiyle Suriye üzerinden gelen toz bulutları, çiseleyen yağmurla birlikte bir anda çamura dönüştı. Bir anda gökyüzü kızıl renge büründüğü Mardin'de elektrikler de kesilincevatandaşlar zor durumda kaldı.