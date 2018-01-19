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'den son dakika kritik uyarısı! 'da kar başlıyor!

Günlerdir beklenen kar yağışları yurdun bir çok yerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika günlük hava durumu tahminlerine göre Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yoğun bekleniyor. 'da yaşayan ve yarıyıl tatili için plan yapan vatandaşların en merak ettiği soruların başında gelen İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusunun cevabını Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman verdi. İstanbul için şiddetli soğuk uyarısında bulun Kocaman İstanbul'a kar yağışıyla ilgili detayları verdi. İşte il il raporları ve "İstanbul'a kar ne zaman yağacak" sorusunun cevabı.

Giriş Tarihi: 19.1.2018 11:16 Güncelleme Tarihi: 19.1.2018 11:17
Meteoroloji'den son dakika kritik hava durumu uyarısı! İstanbul'da kar başlıyor!

Genel Müdürlüğü yapmış oldukları raporlarında o illerimiz için son dakika yağış uyarısında bulundu. Yoğun yla ilgili olarak vatandaşaları dikkatli olması konusunda uyaran uzmanlar öğlen saatlerinden sonra yoğun kar yağışıyla birlikte yerleşim yerlerinde kar kalınlığının 20 cm'yi geçeceği belirtilti. için de kar yağış tarihi veren Meteoroloji İstanbul'da yaşayanlar için uyarıda bulundu. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte il il hava durumu tahminleri ve detaylar.

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Meteoroloji'den son dakika kritik hava durumu uyarısı! İstanbul'da kar başlıyor!
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