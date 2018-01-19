Meteoroloji'den son dakika kritik hava durumu uyarısı! İstanbul'da kar başlıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapmış oldukları hava durumu raporlarında o illerimiz için son dakika yağış uyarısında bulundu. Yoğun kar yağışıyla ilgili olarak vatandaşaları dikkatli olması konusunda uyaran uzmanlar öğlen saatlerinden sonra yoğun kar yağışıyla birlikte yerleşim yerlerinde kar kalınlığının 20 cm'yi geçeceği belirtilti. İstanbul için de kar yağış tarihi veren Meteoroloji İstanbul'da yaşayanlar için uyarıda bulundu. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte il il hava durumu tahminleri ve detaylar.