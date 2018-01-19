Necati müdür 2 yılda fark yaratmış

Bazı velilerin iftiralarına maruz kalan Cağaloğlu Anadolu Lisesi
(CAL) Müdürü Necati Yener
'in göreve geldikten sonra 2 yıl içinde okulda ciddi başarılara imza attığı ortaya çıktı. Önceki yıllarda üniversite sınavlarında ilk yüzde tek bir öğrencisi bile bulunmayan CAL proje okul seçildikten sonra depar attı. Okul 2017 üniversite ortalamalarında Türkiye 2'ncisi oldu. İlk binde CAL'den 16 öğrenci yer aldı. Salih Sina Tayfur isimli öğrenci de Türkiye 11'incisi oldu. Merkezi sınavlardaki başarılar sportif ve kültürel alanlarda da başladı. Öğrenciler satranç, yüzme, okçuluk, yelken, voleybol, basketbol gibi farklı spor dallarında ilçe, il ve Türkiye bazlı şampiyonluklar elde etti. Almanca eğitim veren okul bu alanda en başarılı lise seçildi. OKUL BİNASI YENİLENDİ
Tarihi bir binaya sahip olan CAL geçmiş yıllarda ihmal edilmişti. Proje okul seçilmesinin ardından ise tarihi dokusuna uygun restorasyon çalışması yapıldı, sınıflar, zeminler, tavanlar, tuvaletler ve çatı yenilendi. Önceden öğrenci pansiyonunda 35 öğrenci konaklayabilirken 2 yıl içinde yapılan çalışmalarla bu sayı 218'e çıkarıldı. Genç, dinamik ve idealist bir öğretmen kadrosu oluşturulması da okulun akademik başarısını gözle görülür bir şekilde artırdı.