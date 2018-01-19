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'ta otobüs devrildi: 16 yaralı

'ın Koyulhisar ilçesinde cenazeye gidenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 19.1.2018 08:05 Güncelleme Tarihi: 19.1.2018 08:12
Sivas'ta otobüs devrildi: 16 yaralı

Alınan bilgiye göre, bir yakınlarının 'daki cenazesine katılmak üzere İstanbul'dan yola çıkanları taşıyan Özdemir İsmiçoğlu (49) yönetimindeki 34 UU 4782 plakalı otobüs, D-100 karayolunun Koyulhisar ilçesi Yemişli mevkisinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

sürücü ile otobüste bulunan Kerem (33), Sefer (44), Ayşe (22), Ummugülsüm (20), Mehmet Hanife (46), Adile (36), Kıymet (74), Murat (22), Gülten (42) ve Musa Demir (5) ile Tahsin Engiz (44), Hediye Yiğit (47), Bediha Engiz (58), (36) ve Allahverdi Yiğit (55) yaralandı.

Ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sadık Aydoğmuş, daha sonra 'a sevk edildi.

- Hasta taşıyan ambulans tırla çarpıştı

Öte yandan yaralıları taşıyan bir ambulans ile tır kaza bölgesinde çarpıştı. Kazada ambulansta hasar oluşurken, içerisindeki yaralılar ise bölgeye sevk edilen başka bir ambulansla hastaneye götürüldü.

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Sivas'ta otobüs devrildi: 16 yaralı
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