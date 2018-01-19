Süper Loto sonuçları burada! 18 Ocak MPİ Süper Loto bilet sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları burada! Süper Loto bilet sorgulama işleminizi her zaman olduğu gibi bugün de sabah.com.tr'den yapabilirsiniz. 6 bilenin çıkmadığı çekilişte 5 bilen kişi sayısı 182 olurken bu kişiler 11.524.05 TL kazandı. 4 bilen kişi sayısı 11.636 olurken, bu kişiler 193.25 TL kazandı. 3 bilen kişi sayısı da 251.963 oldu ve 15.45 TL'lik teselli ödülü kazandı.

Hatırlanacağı gibi Süper Loto'da tarihinin en büyük ikramiyesi 49 milyon 817 bin 807 lira olmuştu, tarihler ise 12 Mart 2009 yılını gösteriyordu.

Süper Loto'da dün akşam şanslı numaralar 11, 17, 20, 29, 36, 51 oldu.

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR!

03-15-20-30-40-52

07-20-33-39-40-48

04-07-27-35-36-40

05-10-19-20-38-39

01-06-09-11-45-49

01-23-33-36-47-54

04-10-13-20-33-39

12-14-24-30-31-45

07-13-29-34-38-52

04-15-26-34-35-36

08-13-16-27-31-46

03-12-17-28-47-48

06-13-28-33-44-48

11-18-29-40-46-52

02-03-05-22-24-25

06-08-09-17-25-38

12-15-20-25-30-53

01-35-37-40-44-52

04-09-26-30-37-50

12-17-18-37-45-46

20-23-38-42-48-50

04-10-38-41-43-49

10-13-24-29-43-50

02-03-07-08-19-27

02-03-27-51-53-54

24-27-28-36-39-40

SÜPER LOTO NEDİR?

Özellikle Süper Loto kolonu kaç lira? sorusu da merak edilen konular arasında yer alıyor. Süper Loto'nun kolonu 2 TL olarak oynatılmaktadır. Milli Piyango'nun konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde: "İdaremizce Oynatılan Süper Loto oyununun 1 TL olan kolon bedeli 4 Mart 2016 tarihinden itibaren 2 TL (KDV ve ŞOV dahil) olarak belirlenmiştir."

Süper Loto çekilişi hakkında

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler idarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesi yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve idarece belirlenen şubeler tarafından yapılır.

İkramiyelerin, bayiler ve şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devreder.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.