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Toplu ulaşımda akıllı cihaz dönemi

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2018
Toplu ulaşımda akıllı cihaz dönemi

Akıllı ulaşım altyapı projesi ile cep telefonları artık toplu taşımada bilet gibi kullanılabilecek, turnike sıraları son bulacak. Türk mühendislerce geliştirilen ve toplu taşımada turnike sistemini ortadan kaldıracak Projesi (ETS), Yıldız Teknopark Yerleşkesi'nde düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Proje hakkında bilgi veren Elektronet AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaptana, "Pilot uygulama 'da yapılacak ve başlangıç olarak , İsveç ve Romanya'da hayata geçmesi planlanıyor" dedi. Elektronik Biletleme Sistemi, otobüs, vapur, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarına binerken kullanılan turnike sistemini ortadan kaldırıyor. Ayrıca, ulaşım kartlarındaki "kontörüm bitti" endişesine ve "fazla kontörü olan var mı?" arayışına da son veriyor. Yolcular dilerlerse ETS uygulamasını akıllı telefonlarına indirerek, ulaşım kartı yerine kullanabiliyor, kontörleri bittiğinde ise yine cep telefonları üzerinden mobil uygulama aracılığı ile anında yükleme yapabiliyor.

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Toplu ulaşımda akıllı cihaz dönemi
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