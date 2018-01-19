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Zayıflama uğruna canından oldu

Karın gerdirme ameliyatına alınan genç kadın, ameliyat sonrası iç kanama sonucu öldü. Hastasına gerekli özeni göstermediği ileri sürülen doktor hakkında 12.5 yıla kadar hapis istendi

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2018
Zayıflama uğruna canından oldu
'da bir çocuk annesi 29 yaşındaki , bölgesel yağlanma şikâyeti ile özel bir hastaneye müracaat etti. Kontroller sonrası genç kadının, 2 Ocak'ta karın gerdirme ameliyatı olmasına karar verildi. D. ile ameliyat için 30 bin liraya anlaşan Yavuz, eşi 'un onayıyla ameliyat oldu. Ameliyat sonrası tahlilleri temiz çıkan genç kadının ameliyatı, doktoru Yener D.'ye göre başarılı geçmiş ve hiçbir sıkıntı yaşanmamıştı. Fakat, Şerife Yavuz'un eşinin iddiasına göre genç kadın, ameliyat sonrası bembeyaz olmuş, parmağını dahi oynatamaz bir hale gelmişti. Hatta saatler geçmesine rağmen kanaması yoğunlaşarak artmıştı.

BEŞ KEZ KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Yine iddiaya göre Şerife Yavuz'un eşi Mehmet Yavuz, doktorlara ve hastane görevlilerine durumu söylese de eşiyle ilgilenen olmadı. Aynı gece 5 kez kalp krizi geçiren Şerife Yavuz, son krizin ardından hayatını kaybetti. Mehmet Yavuz eşinin vefatı sonrası Doktor Yener D.'den şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından doktor hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında ameliyatı gerçekleştiren doktorun ifadesine başvuruldu. Yener D., özel muayenehanesinde kontrol ettiği genç kadını, anlaşmalı olduğu hastanede ameliyata aldığını anlattı.

'HABER VERİLSEYDİ, ÖLMEZDİ'
Şerife Yavuz'u ameliyat ettikten sonra başka hastalarına da bakmak için hastaneden ayrıldığını söyleyen Doktor Yener D., genç kadının kontrolünü hastanedeki görevlilere bıraktığını beyan etti. Hastaneyle yaptığı anlaşmaya göre her ameliyat sonrası böyle davrandığını kaydeden Yener D., "Olayda hastane görevlilerinin ihmali vardı. Hastamın iç kanana geçirdiğinden haberim yoktu. Defalarca kez kalp krizi geçirmiş olduğunu dahi bilmiyordum. Tarafıma zamanında haber verilmiş olsaydı, ölmezdi" dedi.

DOKTOR OLAYDA KUSURLU
İddianamede, Doktor Yener D'nin ameliyat öncesi Şerife Yavuz ve eşini yeterli derecede bilgilendirmediği, gerekli dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmediği belirtildi. Doktorun ameliyat sırası ve sonrasında koruyucu tedbirleri almaması sonucu genç kadının öldüğü ileri sürüldü. Savcılık, doktor hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 12.5 yıla kadar hapis cezası istedi.
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Zayıflama uğruna canından oldu
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