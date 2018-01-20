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Barakada yaşayan Alman yangında öldü

Giriş Tarihi: 20.1.2018
Barakada yaşayan Alman yangında öldü

'nın Fethiye ilçesinde, barakada çıkan yangında uyruklu Erich Johannes Franz hayatını kaybetti. Foça Mahallesi Çalış mevkisindeki bir barakada yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevleri söndüren ekipler, yangının ardından yaptıkları çalışmada, barakada yaşadığı belirlenen Franz'ın (63) cesedine ulaştı. Kısmi felçli ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Franz'ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Öte yandan, Menteşe ilçesinde bir evde çıkan yangında tek başına yaşadığı anlaşılan Nuriye Akıncı (96) yaşamını yitirdi.

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Barakada yaşayan Alman yangında öldü
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