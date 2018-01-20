Eski manken Demet Şener ile eski basketbolcu İbrahim Kutluay'ın boyanma davası sona erdi. Şener, İstanbul 14. Aile Mahkemesi'nde 14 Ekim 2016'da evlilik birliğinin temelinden sarsılması, zina ve haysiyetsiz yaşam iddiası ile Kutluay'a 4 milyon lira maddi, 2 milyon lira manevi olmak üzere 6 milyon liralık boşanma davası açmıştı. Şener, çocukları ve kendisi için aylık 60 bin lira nafaka talep etmişti. Bugüne kadar hiçbir duruşmaya katılmayan Kutluay, karar duruşmasına da katılmadı. Şener'i avukat Kezban Hatemi, Kutluay'ı da avukat Erdal Kılbaşoğlu ile Salim Baki temsil etti. Kılbaşoğlu zina talebiyle boşanmanın reddini talep etti. Mahkeme de çifti şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşadı. Buna göre; Kutluay iki çocuk için karar kesinleşinceye kadar 7'şer bin liradan 14 bin lira iştirak nafakası ödeyecek. Kararın kesinleşmesinin ardından okul masrafları ile birlikte Kutluay'ın çocuklarına ödeyeceği iştirak nafakası 8 bin 500 liradan 17 bin liraya çıkacak. Kutluay, Şener'e de karar kesinleşinceye kadar aylık 13 bin lira tedbir nafakası ödeyecek. Ancak karar kesinleştiğinde Şener'e artık nafaka ödemeyecek. Kutluay ayrıca Şener'e 750 bin lira maddi ve 600 bin lira manevi olmak üzere 1 milyon 350 bin lira tazminat ödeyecek. Duruşma çıkışı açıklama yapmayan ve hızlı adımlarla adliyeden uzaklaşan Şener, "Dosyada yayın yasağı olduğu için açıklama yapmak istemiyorum, çok şükür bitti" dedi.

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