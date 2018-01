Dünyada da fenomen oldu

BUGÜN NELER OLDU

Bolu Mudurnu'daki evinde sobayı tutuşturmak isterken yangına neden olan ve kurtarabildiği kedisine sarılarak evinin küle dönüşünü izleyen 83 yaşındaki Ali Meşe 'nin fotoğrafı, sadece bizi değil dünyayı da derinden etkiledi. Yurtiçi ve yurtdışından kendisine telefon yağan Ali dedenin dramına dünyaca ünlü ABD'li oyuncu ve komedyen Ellen DeGeneres de kayıtsız kalamadı. ' The Ellen Show ' programının sunucusu Ellen, programının resmi Instagram hesabından Ali Dede'nin videosunu paylaştı. "Evi yansa da en değerli hazinesini kaybetmemek için ona sarılıyor" yazılan paylaşım 8 milyon kez görüntülenerek bir o kadar da beğeni topladı. Ali Meşe ise kendisine yönelik ilgi ve yapılan yardımlardan memnun olduğunu söyledi. Yaşlı adam, oğlu Ahmet Meşe tarafından kendisiyle konuşmak isteyenlerle görüştürülüp, tebrikleri kabul ediyor. Babasının yanından bir an olsun ayrılmayan oğul Meşe, "Evimiz yandıktan sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya gereken her şeyi yaptı. Devletin bütün imkânlarını seferber ettiler. Başta bakanımız olmak üzere yardım eden herkese teşekkür ediyoruz. Yurtiçinden, yurtdışından arıyorlar, 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunuyorlar. Bizim halkımız, gerçekten çok duyarlı" diye konuştu.