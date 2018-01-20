Eski hizmetçisine 12 bin lira ödeyecek

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ın, işten çıkardığı eski hizmetçisine 12 bin lira tazminat ödemesi kararlaştırıldı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne iki yıl önce açılan davaya göre Emine Atamtürk, 15 Mart 2013'te Dalkılıç'ın evinde hizmetçi olarak işe girdi. Dalkılıç'ın evinde temizlik, yemek, ütü vs. işleri yapan davacı Emine Atamtürk, 18 ay sonra 5 Ağustos 2014'te işten çıkartıldı. Atamtürk'ün iddiasına göre, normal çalışma süresi, iş kanunu hükümlerine göre haftalık 45 saati, yani günde 11 saati aşmayacağı kuralı geçerliyken Murat Dalkılıç'ın keyfi görevlendirmesi doğrultusunda gece 02.00'lere kadar çalıştı.

SİGORTASI YAPILMADI

Normal günler saat 11.00'den akşam 18.00'e kadar çalışan Emine Atamtürk, aylık 1800 lira maaş alıyordu. Çalıştığı süre boyunca sigorta yapılacağı söylenen Atamtürk'ün sigortası da yapılmadı. Haftada iki gün izin kullanacağı söylenen Atamtürk'e haftada bir gün izin kullandırıldı. Dalkılıç'ın menajeri tarafından mesaj yoluyla işten çıkartılan Atamtürk'ün 15 Temmuz-15 Ağustos 2015 tarihleri arasındaki bir aylık maaşı da ödenmedi. Davalı Murat Dalkılıç ise bir süre yanında çalışan Emine Atamtürk'ün iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu iddia etti. Dalkılıç'ın avukatı, "Haftanın en az 3 sabahı işe hep geç gelmiştir. Ayda birkaç defa gece 02.00'lere kadar çalıştığı doğru değildir. Düğünü olması nedeniyle davalı müvekkilim tarafından ekstra para yardımı almıştır. Tüm maaşlarını almıştır. Son maaşını alamadığı da doğru değildir" dedi.

BİLİRKİŞİ RAPORUYLA...

Mahkeme, bilirkişi raporu doğrultusunda yapılan hesaplama sonrası davacı Atamtürk'ün açtığı davayı kabul etti. Murat Dalkılıç'ın haksız fesih nedeniyle 10 bin 800 lira, 20 günlük işçi alacağı ücreti bin 200 lira olmak üzere toplam 12 bin lira tazminatı davacıya ödemesine karar verildi. Mahkeme, Emine Atamtürk'ün bayram, yıllık izin ve asgari geçim indirimi talebinin ise reddine karar verdi.