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Eskişehir'de katliam gibi kaza
Eskişehir
'de katliam gibi
kaza
Ankara'dan Bursa'ya geziye giden yolcuları taşıyan otobüsün
Eskişehir
'de
kaza
yapması sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 42 kişi yaralandı
AA
Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.1.2018
06:46
Güncelleme Tarihi: 20.1.2018
06:54
Eskişehir
'den meydana gelen trafik
kaza
sında çok sayıda ölü ve yaralı var.
Ayrıntılar geliyor...
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