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'de katliam gibi

Ankara'dan Bursa'ya geziye giden yolcuları taşıyan otobüsün 'de yapması sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 42 kişi yaralandı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.1.2018 06:46 Güncelleme Tarihi: 20.1.2018 06:54
Eskişehir'de katliam gibi kaza
'den meydana gelen trafik sında çok sayıda ölü ve yaralı var.

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Eskişehir'de katliam gibi kaza
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