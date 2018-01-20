Köpeklerin enkazdan ayrılmaması, adeta katliamı anlatmış

Kastamonu'nun Bürme köyünde 29 Kasım tarihinde çıkan yangında Çataloğlu ailesine ait iki ev kül oldu. Yangının kontrol altına alınmasının ardından, aileden 5 kişinin kayıp olduğu anlaşıldı. Yapılan tüm aramalara rağmen Fazıl Çataloğlu, Sebahat Çataloğlu, Şengül Çataloğlu, Emin Çataloğlu ve Serdar Çataloğlu bulunamadı. Bunun üzerine Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile soruşturma derinleştirilirken, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de kayıp ailenin izini sürmeye başladı. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı, elde edilen deliller ışığında kayıp 5 kişilik Çataloğlu ailesinin öldürüldükten sonra cesetleri yok etmek için evde yakıldıklarını açıkladı.



Bürme köyünde yaşanan dehşet verici cinayetin yankıları sürerken kayıp ailenin 42 gün sonra yakıldıklarının açıklanmasının ardından, 17 gün boyunca enkaz alanından ayrılmayan çoban köpeklerinin cesetlerin yerini bildikleri iddia edildi.



42 gün boyunca kayıp 5 kişilik Çataloğlu ailesinin cesetleri, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle komandolar tarafından özellikle ormanlık alanlarda arandı. Tüm aramalara rağmen aileye ait herhangi bir ize rastlanamamıştı.

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"HAYVAN SAHİPLERİNİN EVDEN AYRILMADIĞINI GÖRDÜKLERİ İÇİN EVİ TERK ETMEDİLER"



Çoban köpeklerinin davranışları hakkında değerlendirmede bulunan Akademi Veterinerlik Kliniği'nin sahibi Veteriner Hekim Sefa Hebipoğlu, "Köpekler çok sadık hayvanlardır. Sadık olmalarının yanı sıra alan koruma içgüdüleriyle enkaz alanından ayrılmadılar. Bu hayvanlar, olay esnasında oralardaydı yani hayvan sahiplerinin evden ayrılmadığını gördükleri için evi terk etmediler. Orayı terk etmemeleri yanı sıra eğer o köpekler, Hayvan Bakımevi görevlilerince alınmasaydı zaten yıllar boyunca belki orada duracaklardı. Belediye ekiplerinin köpekleri bulunduğu alandan alması çok daha iyi oldu. Bu köpeklerin ister istemez psikolojileri de bozulacaktır. Fakat düzgün bir şekilde hayvanlar rehabilite edildikleri zaman bunu atlatacaklardır. Hayvanların koku alma duyuları bizden çok daha üstündür. Yüzlerce kat üstündür. Bu hayvanlar muhtemelen sahiplerinin kokusunu da almış olabilirler ama yangın esnasında bu kokuların büyük kısmı zarar görmüş olabilir. Bu yüzden olay esnasında hayvan sahiplerinin orada olması ve sahiplerinin evden ayrılmadığını gördüğü için alan koruma içgüdüsüyle ve sadıklığıyla evin enkazında durdular. Bu yüzden köpekler, yangın yerinden ayrılmamışlardır. Ayrıca dışarıdan gelen insanları muhtemelen daha önceden tanıyorlardı. Eğer tanımasalardı bu köpekler, gelen insanlara çok daha sert tepki gösterip, hayvan sahiplerini daha erkende uyarabilirlerdi. Hayvan sahiplerini uyarmışlardır ama belli bir mesafe yaklaştıkları zaman köpekler, kokularını almışlardır. Daha önceden de tanıdıkları için daha sakin tavırlar sergilemişlerdir. Tanımasalardı daha sert tepki gösterip, 5 köpek dediğimiz birbirini tetikleyen bir periyot içerisinde hareket eder ve dalga gibi en son olay daha farklı yere gelebilirdi. Yani gelen şahıslara saldırıp ısırabilirlerdi" dedi.





"KÖPEKLERİN, DAVRANIŞLARI MUHTEMELEN GÖREVLİLERİN GÖZÜNDEN KAÇTI"



Köpeklerin enkaz alanında beklemesinin sebeplerinin olayın ayrıntısı ve büyüklüğü nedeniyle muhtemelen görevlilerce gözden kaçırıldığını belirten Veteriner Hekim Sefa Hebipoğlu, "Eğer bir bilirkişi yani veteriner hekim ile enkaz alanına gidilip o hayvanların enkaz alanında kalmasının birçok davranış problemiyle alakalı olduğunu ya da davranış göstergesi olduğunu söyleselerdi bunu daha rahat bir şekilde belki çözebilirler, olay yerini daha geniş alanlara açmadan merkezde toplayıp cesetlerin enkazda olabileceklerini düşünebilirlerdi. Çünkü köpeklerin enkazdan ayrılmamasının en temel sebebi hem alan koruma içgüdüsü hem de sadıklıktır. Hayvan sahiplerinin enkazda olduğunu yüksek ihtimalle biliyorlardı ve bu yüzden orayı terk etmediler. Tabii ki bunu birebirde anlamak jandarma ekiplerince çok zor, eğer bu düşünebilinseydi bir bilirkişi ile birlikte enkaza gidilip bu incelenebilirdi. Muhtemelen olayın kargaşasıyla buna dikkat etmemişlerdir" diye konuştu.



Vefat eden insanların evcil hayvanlarının olması durumunda bilirkişi tarafından incelenmesinin olayın aydınlatılmasında büyük katkı sunacağını söyleyen Hebipoğlu, şöyle konuştu: "Bu tarz adli vakalarda vefat eden insanların evcil hayvanları var ve bunlar eğer hayatta ise onların davranışlarıyla ilgili bir bilirkişiden en azından bilgi alınabilir. Bu, ekiplerimize faydalı olacaktır en azından olaya ışık tutma adına"



Çataloğlu ailesine ait çoban köpekleri, yapılan haberler sonrasında Kastamonu Belediyesi Hayvan Bakımevi görevlilerince enkaz alanında olayın üzerinden 17 gün geçtikten sonra yakalanarak rehabilite edilmek üzere barınağa yerleştirildi.

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