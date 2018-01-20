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Okulu meyve suyu içerek soydular

Bahçelievler’de bir ilkokula giren kar maskeli iki hırsız, rahatlıkları ile "bu kadarına da pes" dedirtti. Okuldan bilgisayarları çalan hırsızlar kapıyı açmaya çalışırken bir yandan da meyve suyu içti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.1.2018 13:35
Okulu meyve suyu içerek soydular

Edinilen bilgiye göre olay, 29 Aralık'ta Bahçelievler'de bulunan bir ilkokulda yaşandı. Sabaha karşı okula giren kar maskeli 2 hırsız, 10 adet bilgisayar ile bir fotoğraf makinesini çalarak kayıplara karıştı. Sabah okula geldiklerinde hırsızlığı fark eden yetkililer, polise haber verdi. Okul yönetimi ve polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıların kimliğini tespit etti.

HIRSIZLIK YAPARKEN MEYVE SUYU İÇTİLER

Güvenlik kameralarını izleyen yetkililer, hırsızların pişkinliği karşısında "bu kadarına da pes" dedi. Kamera kayıtlarında müdür odasının önüne gelen hırsızlar kapıyı açmak için uzun süre uğraşıyor. Bir türlü başarılı olamayan hırsızlardan biri okulda düzenlenen kermesten kalan içeceği içiyor. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlar bir süre sonra ellerindeki aletlerin yardımıyla tekmeledikleri kapıyı açarak amaçlarına ulaşıyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Okulu meyve suyu içerek soydular
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