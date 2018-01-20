Reklam ajansıyla mahkemelik oldu

Bir diş bakım ürününün reklam yüzü olan ünlü oyuncu Cevahir Turan, parasını alamadığı gerekçesiyle ajans sahibinden şikâyetçi oldu. Olay, geçen 10 Ağustos'ta yaşandı. Genç oyuncu, ünlü bir diş bakım ürününde oynamak için 15 bin liraya anlaştı. Ajans sahibi B.T., ünlü oyuncuya parayı havale ettikten sonra Turan, reklam bedelinin aslında daha fazla olduğunu öğrendi. Bunun üzerine ajans sahibiyle konuşan Cevahir Turan'a reklam ücretinde herhangi bir kesilme olmadığını, kendisinin yanlış bilgi aldığını söyledi. Diş ürünü firmasıyla iletişim kuran oyuncu, reklam ücretinin miktarını öğrenince savcılığa başvurdu. Ünlü oyuncu, ajans sahibinin kendisi üzerinden haksız kazanç sağladığını ileri sürdü. Ajans sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.

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