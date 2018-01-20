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’da pes dedirten görüntü

’da trafikte eden sürücülerden biri diğer sürücünün otomobilinin üzerine çıkıp, ön camını kırdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.1.2018 12:01 Güncelleme Tarihi: 20.1.2018 12:35
Şanlıurfa’da pes dedirten görüntü

Edinilen bilgiye göre olay, 'nın Haliliye ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi Emniyet Caddesi üzerinde yaşandı. Seyir halindeki bir sürücü, trafikte eden iki sürücüyü görünce cep telefonuyla kaydetti. Kavgada sinirlerine hakim olamayan sürücülerden biri, diğerinin kullandığı otomobilin üzerine çıkarak tekmelerle ön camına vurmaya başladı.

Öfkeli sürücü otomobilin üzerine çıkıp tekmelerle ön camını kırdı



VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Vatandaşlar, öfkeli sürücünün kolundan tutup aşağı indirirken otomobilin ise ön camı kırıldı. Aşağı inen öfkeli sürücü kavga etmeye devam ederken kaydı alan sürücü ise yoluna devam etti.

Kavganın maddi hasarlı bir kaza nedeniyle yaşandığı iddia edildi.

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Şanlıurfa’da pes dedirten görüntü
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