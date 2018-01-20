Şanlıurfa’da pes dedirten görüntü

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi Emniyet Caddesi üzerinde yaşandı. Seyir halindeki bir sürücü, trafikte kavga eden iki sürücüyü görünce cep telefonuyla kaydetti. Kavgada sinirlerine hakim olamayan sürücülerden biri, diğerinin kullandığı otomobilin üzerine çıkarak tekmelerle ön camına vurmaya başladı.

Öfkeli sürücü otomobilin üzerine çıkıp tekmelerle ön camını kırdı





VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ



Vatandaşlar, öfkeli sürücünün kolundan tutup aşağı indirirken otomobilin ise ön camı kırıldı. Aşağı inen öfkeli sürücü kavga etmeye devam ederken kaydı alan sürücü ise yoluna devam etti.



Kavganın maddi hasarlı bir kaza nedeniyle yaşandığı iddia edildi.