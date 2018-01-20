Şok iddia: Gargara can aldı...

Uluslararası bir şirkette üst düzey yönetici olarak çalışan 40 yaşındaki Cüneyt Gürsoy, ailesinin iddiasına göre geçen cuma gecesi, soğuk algınlığı şikâyetiyle Kadıköy'de özel bir hastaneye gitti. Gürsoy'a serum takıldıktan sonra kullanması için gargara verilip evine gönderildi. Gürsoy, evde gargarayı kullandıktan sonra, "Boğazım şişti, nefes alamıyorum" diye yardım istedi. Eşi Gülseda Gürsoy hemen ambulans çağırdı. Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki evlerine gelen acil sağlık ekibi, Cüneyt Gürsoy'un nefes alamadığını, kalbinin durduğunu tespit etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından başka bir özel hastanenin yoğun bakım servisine kaldırılan Cüneyt Gürsoy, 4 gün yoğun bakım servisinde kaldı.



Salı günü beyin ölümü gerçekleşti. Çarşamba günü de yaşam makinesinden çıkarılan iki kız çocuğu babası Gürsoy, sağlığında organlarını bağışlamıştı. Ölümünün ardından organ bekleyen hastalara umut olan Gürsoy'un tüm organları nakledildi. Dün de Karacaahmet Şakirin Camisi'nden son yolculuğuna uğurladı. Cüneyt GürsoyKaracaahmet mezarlığında toprağa verildi.

Cüneyt Gürsoy'un ağabeyi Murat Gürsoy yaşadıkları büyük acıyı anlatırken, " Alerjik reaksiyonla tıkanmış nefesi. Gargaranın içindeki iyot alerji yapmış. Aynı ilaç inşallah başkasına alerji yapmaz. Belki de yapmıştır, bilinmiyordur" diye konuştu. Büyük bir şok yaşayan aile, hem iyotlu gargaranın yol açtığı alerjiyi öngöremeyen doktoru, hem de nefes yolunu açmadıklarını iddia ettikleri 112 acil servis ekibinin ihmali olduğunu düşünüyor.

TÜRKİYE 8'İNCİSİ OLMUŞTU

İzmir Bornova Anadolu Lisesi mezunu olan Cüneyt Gürsoy 1995 yılında girdiği üniversite sınavında ÖYS Türk Matematik alanında İzmir Birincisi, Türkiye 8'incisi olmuştu. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'ne giren Cüneyt Gürsoy mezuniyetinin ardından büyük bir uluslararası bilgisayar şirketinin Türkiye'deki üst düzey yöneticiliğine kadar yükselmişti. Arkadaşları tarafından sportmen biri olarak tanımlanan Cüneyt Gürsoy tenis eğitmenliği de yapıyordu. (Hürriyet)