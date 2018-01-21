Haberler Yaşam Haberleri Aynı anda hem kar hem de deniz keyfi

Aynı anda hem kar hem de deniz keyfi Türkiye kar yağışının etkisi altına girdi. Antalya’da ise vatandaşlar Kemer’de, turistler sahilde denize girerken, 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı’nda kar keyfi yaşandı

Giriş Tarihi: 21.1.2018