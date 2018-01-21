Aynı anda hem kar hem de deniz keyfi

Kar yağışı ve soğuk hava yurt genelinde etkili olmaya başladı. Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Serpincik Göleti'nin yüzeyi kısmen buz tuttu. Doğu Anadolu Bölgesi
'nde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceyle Ardahan'da ölçüldü. Bursa Meteoroloji Müdürlüğü'nden bilgiye göre, "oteller bölgesi"nde kar kalınlığı 132 santimetre olarak ölçüldü. Antalya
Kemer ilçesindeki vatandaşlar ve turistler sahilde denize girerken, 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nda ise kar keyfi yaşanıyor. KÖY YOLLARI KAPANDI
Olumsuz hava koşulları Erzurum, Tunceli, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır'da 622 köy ve kırsal kesimdeki mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Manisa'da Alaşehir ilçesinde akşam başlayan kar yağışı toprak kaymasına neden oldu. Kapanan yol Alaşehir Belediyesi ekiplerinin 2 saat süren hummalı çalışması sonucunda açıldı.
Sivas'ta kapanan 710 köy yolundan 351'i ulaşıma açıldı. Kapalı 359 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor. YAĞIŞ BEKLENİYOR
Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında bulunan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hafta başında kar yağışı bekleniyor. ANTALYA/TAHTALI ERZURUM VAN