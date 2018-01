Camilerde Mehmetçik'in zaferi için dualar okundu

Sultanahmet Camii'nde kılınan yatsı namazında Fetih Suresi'nden ayetler okundu. Camideki vatandaşlar namaz sonrasında, Afrin'e düzenlenen "Zeytin Dalı harekatı"na katılan Mehmetçik'in zaferi için dua etti.

Eyüpsultan Camii imam hatibi Erhan Mete, yatsı namazında Fetih Suresi'nden ayetler ile Nasr Suresi'ni okudu.

Namazın ardından Mete, cami cemaatiyle Mehmetçik'in zafere ulaşması için dua etti.

Mete, duasında şu ifadeleri kullandı:

"Rabbim kafirler, müşrikler, münafıklar topluluğuna karşı bizlere yardım eylesin. Nusretini üzerimizden eksik eylemesin. Bizler şehitliğin ne olduğunu biliriz. Rabbim bizlere de şehadet nasip eylesin. Şu an mücadele veren, harp içinde olan ordumuza Rabbim yardım eylesin, güvenlik güçlerimize muvaffakiyetler nasip eylesin, muzafferiyetler ihsan eylesin. Bu hakkın batıla karşı büyük bir micadelesidir. Ebrehe'nin ordusunu yerle bir eden yüce Mevla'mız Esma'ül hüsna'sı kuvvetine ebabillerin ağzından düşen çamur taneleri gibi ordumuzun silahından çıkan her bir kurşunu isabetli olarak yerine nasip eylesin. Rabbim güvenlik güçlerimize, kahraman Mehmetçik'imize muzafferiyetler nasip eylesin. Düşmanlarımızı mağlup eylesin. Onları Kahhar ism-i şerifi hürmetine kahreylesin, perişan eylesin. Devletimizin, milletimizin üzerinde en küçük dahi bir parçasında gözü olanların gözünü kör eylesin, kalbini mühürlesin. Onlara fırsat vermesin. Şu an Suriye'de ordumuza karşı kurulmuş olan her türlü tuzağı düşmanların kendi başlarına makuz eylesin. Birliğimizi, dirliğimizi Rabbim daim eylesin."