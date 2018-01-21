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Hazırladığı “bilirkişi raporu”nu bahane ettiler

'da kurulacak ın önünü açan Bilirkişi raporunda imzası olan çevreci Profesör 'ı itibarsızlaştırma operasyonu başladı. Hemen hemen bütün büyük projelere karşı çıkan odaklar, Bartın'da da harekete geçti ve Prof. Kural için suç duyurusunda bulundu.

Giriş Tarihi: 20.1.2018 22:06 Güncelleme Tarihi: 21.1.2018 02:10
Hazırladığı “bilirkişi raporu”nu bahane ettiler

Yerli enerji kaynaklarının harekete geçirilmesi, Türkiye'nin önünün açılmasını istemeyen odakları harekete geçirdi.

'da kurulacak için hazırlanan Bilirkişi Raporu'nda imzası olan çevreci Prof. da, bu odakların hedefi oldu.

Termik santrali destekleyen Orhan Kural'a linç kampanyası

ÇEVRECİ PROFESÖR...

Bartın Platformu, Prof. Dr. Orhan Kural'ın da içinde bulunduğu bilirkişi heyetinin 'görevi kötüye kullanma', 'gerçeğe aykırı bilirkişilik' suçlarından yargılanması için suç duyurusunda bulundu. Oysa Prof. Kural, çevre ile ilgili çalışmalara verdiği desteklerle biliniyor.

Gezi parkı eylemleri sırasında, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. Havalimanı gibi dev projelerin durdurulmasını isteyenlerin bir benzeri Bartın'daki termik santral çalışmaları ile ortaya çıktı. Termik santral projesinden vazgeçilmesini isteyen Bartın Platformu, 'Termik santral istemiyoruz' sloganları atarak, adliyeye gitti.

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Hazırladığı “bilirkişi raporu”nu bahane ettiler
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