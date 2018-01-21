Iğdır’lı Ferhat’ın tek isteği sağlıklı bir kalp

Iğdır
'da
2.5 yıl önce birden bire fenalaşan, gittiği merkezde ağır kalp yetmezliği teşhisi konan ve 18 gün yoğun bakımda tutulduktan sonra sevk İstanbul'da suni kalp takılan 13 yaşındaki Ferhat Sayan'da karne heyecanı yaşadı. Karnesi pekiyi olan küçük Ferhat'ın istediği karne hediyesi ise arkadaşları ile koşup oynayabileceği sağlıklı bir kalp...
4 küçük çocuğunu Iğdır'da babasına bırakıp oğluna İstanbul'da şifa arayan Suna Sayan ise "Elektrikler kesilince Ferhat'ın suni kalp cihazının pillerini camii veya markette şarj ediyoruz..Oğluma biran önce kalp bulunmasını istiyorum" diyor.. 2,5 YILDIR KALP BEKLİYOR
Oğlunun hastalığı ile eşini ve 4 çocuğunu Iğdır'da bırakan anne Suna Sayan umutla kalp beklediklerini belirtirken küçük Ferhat "Ben kalp istiyorum, koşup oynamak istiyorum" diyor. Uzun süredir suni kalp cihazı ile yaşama bağlanan oğlunu sırtında taşıyarak hastaneye götüren çaresiz anne Suna Sayan, sorunlarının büyük bölümünün çözüldüğünü tek umutlarının bağış olduğunu anlattı.
Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan ve İlçe Milli Eğitim
Müdürü Emin Engin, Fenerbahçe
taraftarı olan Ferhat Sayan'ın desteği ile yıllar sonra yeniden ders kitapları ile buluşan Ferhat, karne heyecanını eve gelen Kaymakam Hulusi Doğan, Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Murat Kölük Devlet Hastanesi Başhekimi Abdülhaki İbrahim Ulusoy, Okul Müdürü Mehmet Çelik ve öğretmeni Yunuzova ile yaşadı.