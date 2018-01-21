TveK’dan çocuklara karne hediyesi

Karnelerin alınmasıyla birlikte başlayan yarıyıl tatilinde çocuklara TveK
mağazalarında sürpriz hediyeler hazırlandı. Ödevlerin verilmediği bu tatilde çocuklar eğlenmeye ve öğrenmeye minika serileriyle devam ediyor. Kitap ve kırtasiye zincir mağazaları TveK'nın bütün şubelerinde karnelerini gösteren öğrencilere sevinçlerini doyasıya yaşamaları için iki dergi birden hediye veriyor. Karnelerini mağazalardaki yetkililere gösteren çocuklar birer tane minikaGO ve minikaÇOCUK dergisine sahip oluyor. Turkuvaz Medya tarafından çıkarılan ve Türkiye'nin en seçkin yazar ve çizer kadrosuna sahip minikaGO ve minikaÇOCUK dergileri 28 Ocak tarihine kadar tüm TveK şubelerinde karne hediyesi olarak dağıtılacak.