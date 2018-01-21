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Yasak aşk yaşadıklarını itiraf etti

Giriş Tarihi: 21.1.2018
Yasak aşk yaşadıklarını itiraf etti
'da eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü ortağı 'i öldüren Mustafa Özbelen ve cesedi taşımaya yardım eden kayınpederi Arif S. tutuklandı. Zanlının eşi Tuğba Özbelen de, çıkarıldığı adliyede, aralarındaki yasak aşk ilişkisini itiraf etti. Ali Özdemir ile önceleri normal arkadaş gibi olduklarını anlatan Tuğba Özbelen, şöyle konuştu: "Arkadaşlık ilişkimiz sonradan duygusal ilişkiye dönüştü. Arada ayrılıyorduk ama Ali Özdemir, eşimden boşanıp, kendisiyle evlenmemi istiyordu. Eşimin son günlerdeki tavırlarından ilişkimizi öğrendiğini anladım. Bana 'başımı belaya sokacaksın' diyordu ve psikolojik baskı uyguluyordu. Cinayetten bir gece önce gittiğimiz eğlence mekânında Ahmet Kaya'dan 'Başım Belada' şarkısını çaldırarak gözlerimin içine bakıp, "Bu şarkıyı son günlerde çok dinledim. Ömür boyu dinle ve beni hatırla' dedi. Ben de 'Herkes yeni hayata başlasın' dedim. 'Benim hayatımı bitirdiniz. Size unutamayacağınız bir ders vereceğim' dedi." Birlikte sabaha kadar eğlendikten sonra eve gittiklerini anlatan Mustafa Özbelen ise "Eşimle ilişkisi olduğunu öğrenmiştim. Sabah konuşmak için Ali'nin yanına gittiğimde küfür edince boğuştuk. Korkutmak için Ali'nin silahını çekmeceden aldım ama yanlışlıkla vurdum" dedi.
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