14 ayda 100 kilo verdi

Ankara'da kuyumculuk yapan 173 kilo ağırlığındaki Fatih Polat (40) obezite ameliyatıyla 14 ayda 100 kilo vererek sağlığına kavuştu. Aşırı kiloları nedeniyle sevdiği kıza bir türlü evlenme teklif edemeyen Polat şimdi evleneceği günün hayalini kuruyor. Kendisini ameliyatla kilo vermeye kadar götüren şeyin aslında bir aşk hikâyesi olduğunu belirten Polat, "Birini sevdim ama uzaktan... Diyetle bir miktar kilo verdiğim dönemlerde özgüvenim yerine gelir gibi oluyordu, tam ben duygularımı ifade edeceğim zaman ise kilolarım bir anda özgüvenimin önüne geçiyordu, vazgeçiyordum. Böylece aylar geçti. Yıllarca kabus gibi bir yaşantım oldu" dedi. Ameliyatın ardından yeniden doğduğunu anlatan Polat, "73 kiloya düştüm. Ayakkabı numaram bile 46'dan 42'ye geriledi. Ve her şey bir tarafa bugünlerde sevdiğim insana duygularımı ifade etmek için hazırlık yapıyorum. Umarım her şey çok güzel olur. O özel insanla evlenip yuva kurmak en büyük hayalim" diye konuştu. Polat'ı Gastrik By-Pass yöntemiyle ameliyat eden Prof. Dr. Oktay Banlı da "Ameliyat olmasaydı her yıl mevcut kilolarının üzerine daha da ekleyerek kilo almaya devam edecekti. Uyku apnesinin yanı sıra diyabet ve hipertansiyon da kapısını çalacaktı. Hem de yaşam kalitesi bozulacaktı" dedi.

BUGÜN NELER OLDU