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2 yıllık evlat hasreti bitti

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2018
2 yıllık evlat hasreti bitti
Velayetini aldığı 7 yaşındaki kızı E.K.'nin eski eşi tarafından kaçırıldığını ileri sürerek 'da polise başvuran Hüsnü K.'nin 2 yıllık evlat hasreti bitti.

'KIZMADIM'
Eski eşine "Hezeyanlı bozukluk" raporu verildikten sonra kızının velayetini alan ancak eski eşinin rapor sonrası kızını alarak kayıplara karıştığını belirten Hüsnü K.'nin kızı E.K. ve eski eşi Bağcılar'da bir adreste bulundu. Babasına teslim edilen E.K., pedagog eşliğinde ifadesinde "Annemi çok seviyorum. Babamı göstermediği için anneme kızmadım. Ceza almasını istemem" dedi.

'ANNESİ GÖREBİLİR'
Anne Sibel Ç. tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yerleştirildi. E.K. şimdi babası Hüsnü K., babaannesi ve dedesi ile birlikte. Emlakçılık yapan baba Hüsnü K. "Kızım 'Annemi görmek istiyorum' dediği anda ben her zaman hazırım" ifadesini kullanıyor.
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2 yıllık evlat hasreti bitti
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