Afrin operasyonu ile ilgili mesajlar! - Afrin mesajları ve sözleri

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı harekatının üçüncü günü. Bu nedenle milyonlarca vatandaş operasyonda bulunan askerlerimize dualar ediyor. Sosyal medyada ise Afrin ile ilgili mesajlar paylaşılıyor. İşte Afrin mesajları ve sözleri...

AFRİN MESAJLARI VE SÖZLERİ

Allah Türk ordusunun ve kahraman askerimizin yardımcısı olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri daima dualarımızda!

ALLAH,Tüm Mehmetçiklerimizin, yanında olsun…Şanlı Türk Ordumuzu Korusun… Kalbimiz Sizinle… Hayırlı Haberlerinizi Duymak Dileğiyle

"Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur" dualarımız sizinle biz de sizinleyiz… Erkeğiyle, kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle 80 milyonluk… Dünyanın en büyük ordusuyuz

Başladığı anlardan itibaren, evllatlarımızın hayatları için ellerimiz yüreklerimizde izliyoruz. Ordumuzun başarı haberlerinin devamı için dua ediyoruz…

Kahraman Mehmetçiklerimize Afrin Operasyonu'nda başarılar diliyorum. ALLAH yar ve yardımcınız olsun… Dualarımız sizinle…

Allah ordumuzu korusun. Bütün dualarımız, yüreğimiz sizlerle.