Arazi çetesi mağdurları adalet peşinde koşuyor

İstanbul Çekmeköy'de 100 yıllık zilyet hakkı bulunan Topuz ailesinin 110 dönümlük arazisinin üçte biri oranındaki 40 dönümlük alan zilyet hakkı ve kök tapularıyla vatandaşlara satıldı. Araziyi Topuz ailesinden alan 130 hane halkı, 40 dönümlük alanda Çekmeköy Merkez Mahallesi'ni oluşturdu. Fakat yaklaşık üç yıl önce 100 yıllık zilyet hakkı bulunan 110 dönümlük arazi, haksız kazanç peşindeki bir grup tarafından sahte veraset ilanları, yalan beyanlarda bulunan bilirkişi ve şahitlerle dava açılarak ele geçirildi. 40 dönümlük alanı parayla satın alıp üzerine ev yaparak 20-30 yıldır yaşamaya başlayan Merkez Mahallesi'nin 130 hane kalkı bu karar üzerine evlerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Arazinin 100 yıllık zilyet hakkı bulunduğunu belirten Topuz ailesi varisleri, karşı dava açıp şahitlerle ve belgelerle arazinin kendilerine ait olduğunu, eski 40 dönümlük tapu kaydının 110 dönümlük parsele uydurularak gasp edilmeye çalışıldığını kanıtladı. Fakat bilirkişi ve yerel mahkemelerde 110 dönümlük arazinin Topuz ailesine ait olduğu kabul edilmesine rağmen şaibeli kararlar neticesinde Yargıtay 20'nci Hukuk Daire Başkanlığı, Topuz ailesi lehine olan kararı bozdu. Arazinin üzerinde çeşitli oyunların oynandığını belirten Emlak danışmanı Mustafa Metinoğlu da "Eski Yargıtay daire Başkanı A.Ö. ve organize ettiği İ.Y. R.S., M.D. ve M.E. hukuka müdahale ederek yargı yoluyla bu arazileri kendileri üzerlerine geçiriyorlar. Gerçek mal sahiplerine ise davalarını kaybettiriyorlar. Uluslararası bir şirket olan Volvo şirketine dahi aynı şekilde 21 bin 950 dönümlük Çekmeköy Çıplakdere mevkisini 55 milyon dolarlık değerle satıyorlar. Sonra o arazi 150 kişilik Dudullu yerli halkının tapu iptal davası açarak kazanması ile geri alınıyor. Volvo'nun 55 milyon dolarlık parası buhar oluyor. Şimdi de bu arsayı alan 130 hane halkı ile Topuz ailesi davayı kazanmasına rağmen eski Yargıtay daire başkanı A.Ö. (Ali Özçelik) etkisiyle taraflı kararlar verildi. Cumhurbaşkanımızın 'yargıdaki bu uyumsuzlukların ve yanlışların düzeltilmesi için şikayetçi olun' şeklindeki ifadesinden sonra hukuka olan inancımızla bu olayın peşini bırakmadık" dedi. Evini ve arazisini kaybetme tehlikesi yaşayan Çekmeköy halkından ev hanımı Emine Karaçöl Özdemir, emekli Murtaza Çoban ve Rıfat Adıyaman da, ellerindeki zilyet tapularını göstererek, "Evlerimizi kaybetmek istemiyoruz. Arazi çetesinin ve yargı içinde bunlara destek verenlerin ortaya çıkarılmasını istiyoruz" dedi.

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