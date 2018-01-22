"Aynı gün geldikleri dünyadan aynı gün göçtüler"

CENAZELERİ TESLİM ALAN BABANIN DRAMI

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi ikiz kardeşler Büşra ve Kübra Korkmaz, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde toprağa verildi. İkizlerin İzmir Adli Tıp Kurumundan cenazelerini teslim alan baba Ali Korkmaz, 18 yaşında yaşamını yitiren ikizlerinin ilkokuldan bu yana aynı okulda okuduğunu, aynı sınıfta aynı sırayı paylaştığını anlattı. Baba Korkmaz, "Aynı gün dünyaya gelen çocuklarım aynı gün dünyadan göçtüler." dedi.