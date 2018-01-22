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Bir Garipoğlu vakası daha! Sevgilisini darp etti

'un katili 'nun kuzeni , sevgilisinin kapıyı açmamasına sinirlenince zorla içeri girerek darp etti. Garipoğlu polis tarafından gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 22.1.2018 06:59 Güncelleme Tarihi: 22.1.2018 07:35
Bir Garipoğlu vakası daha! Sevgilisini darp etti

'u vahşice öldürüp cezaevinde intihar eden 'nun kuzeni , sevgilisini darp ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre Sümerbank'ın eski sahibi Hayyam Garipoğlu'nun 33 yaşındaki oğlu Kasım Garipoğlu, iddialara göre, sevgilisi Leyla Koray'la tartıştı. Nedeni bilinmeyen tartışmanın ardından Garipoğlu, sevgilisi Koray'ın Arnavutköy'deki evine gitti. Kapıyı açmamasına sinirlenen Garipoğlu, zorla içeri girip sevgilisini darp etti.

KAPIYI AÇMAYINCA ZORLA GİRDİ

Kasım Garipoğlu'ndan dayak yiyen Leyla Koray polis merkezine giderek şikâyetçi olunca soruşturma başlatıldı. Savcılığın talimatı üzerine, Garipoğlu gözaltına alındı. Kasım Garipoğlu, 7 yıllık sevgilisi Leyla Koray'ı bırakıp yakın arkadaşı 'la aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak birkaç ay önce, Garipoğlu ile Koray'ın barışıp tekrar sevgili oldukları medyaya yansımıştı.

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Bir Garipoğlu vakası daha! Sevgilisini darp etti
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