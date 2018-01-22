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Fünye ile patlatılan ten çıktı

'de vatandaşların ihbarı üzerine fünye ile patlatılan ten el yapımı çıktı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2018 11:48 Güncelleme Tarihi: 22.1.2018 11:59
Fünye ile patlatılan şüpheli paketten patlayıcı çıktı

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı ile 207. Sokak üzeri yol kesişiminde güvenlik güçlerine saldırı amacıyla hazırlandığı değerlendirilen , ihbar üzerine gerekli çevre güvenliği alındıktan sonra bomba uzmanı ekiplerce imha edildi.

İmha edilen şüpheli paketin yapılan incelemesinde, fünye düzeneği yerleştirilmiş el yapımı olduğu anlaşıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, faillerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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Fünye ile patlatılan şüpheli paketten patlayıcı çıktı
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