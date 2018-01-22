Fünye ile patlatılan şüpheli paketten patlayıcı çıktı

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı ile 207. Sokak üzeri yol kesişiminde güvenlik güçlerine saldırı amacıyla hazırlandığı değerlendirilen şüpheli paket, ihbar üzerine gerekli çevre güvenliği alındıktan sonra bomba uzmanı ekiplerce imha edildi.

İmha edilen şüpheli paketin yapılan incelemesinde, fünye düzeneği yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı olduğu anlaşıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, faillerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.