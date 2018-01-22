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'te gece yarısı katliam gibi

’te, Kardemir’de çalışan işçileri taşıyan midibüsün freninin boşalması sonucu yol kenarında bulunan eve çarptı. da midibüsün sürücüsü ile 3 işçi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 22.1.2018 01:41 Güncelleme Tarihi: 22.1.2018 01:51
Karabük'te gece yarısı katliam gibi kaza

gece saatlerinde, Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Kardemir'de gece vardiyasında çalışan işçileri taşıyan 78 S 0293 plakalı midibüs, rampa aşağı inerken freninin boşalması sonucu yol kenarında bulunan tek katlı evin garajına, ardından da eve çarptı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yerine , UMKE, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Araçta sıkışan sürücü ile 3 işçi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı. Araçta bulunan yaralılar çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Araçta sıkışan cesetlerin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

VALİ BİLGİ ALDI

Valisi Kemal Çeber ve Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay olay yerine gelerek, kaza hakkında bilgi alarak, çalışmaları takip etti.

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Karabük'te gece yarısı katliam gibi kaza
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