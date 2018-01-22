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Koza’nın veliahdı 15 bin lira nafakayla boşandı

’ın veliahdı ile eşi anlaşmalı boşandı. Çocuğun velayeti anneye verildi. Babanın çocuğa aylık 5 bin lira, eşine de 10 bin lira nafaka ödemesine hükmedildi

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2018
Koza’nın veliahdı 15 bin lira nafakayla boşandı

'ın veliahdı ile kendi şirketinde üst düzey yönetici olarak çalışan Olga Evdolimova 24 Kasım 2007'de 'da Suada'da evlenmişti. Çiftin evliliklerinden bugün 9 yaşında olan "Paşa" ismini verdikleri bir çocukları oldu. Aradan 10 yıl geçti ve çift boşanma kararı aldı. Anlaşmalı olarak İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdular. Davacı , evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verilmesini istedi. Mahkemeye boşanma protokolü sundu. Davanın 31 Ekim 2017'deki karar duruşmasına taraflar avukatlarıyla birlikte katıldı. Mahkeme anlaşmalı görülen davada tarafların boşanmasına karar verdi. Mahkeme boşanma protokolüne göre müşterek çocuğun velayetini anneye verdi. Protokole göre boşanma kararı kesinleştikten sonra davalı babanın aylık 5 bin lira iştirak nafakası ile anne Olga Özgümüş için aylık 10 bin lira yoksulluk nafakası ödemesine karar verildi. Tarafların anlaşmaları doğrultusunda iştirak ve yoksulluk nafakasının her yıl artırılmasını karara bağlayan mahkeme, talep olmadığı için tazminat konusunda herhangi bir karar vermedi. Protokole göre Olga Özgümüş boşandıktan sonra da "Özgümüş" soyadını taşımaya devam edecek.

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Koza’nın veliahdı 15 bin lira nafakayla boşandı
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