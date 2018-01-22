Koza’nın veliahdı 15 bin lira nafakayla boşandı

Koza İnşaat'ın veliahdı İzzet Özgümüş ile kendi şirketinde üst düzey yönetici olarak çalışan Olga Evdolimova 24 Kasım 2007'de İstanbul'da Suada'da evlenmişti. Çiftin evliliklerinden bugün 9 yaşında olan "Paşa" ismini verdikleri bir çocukları oldu. Aradan 10 yıl geçti ve çift boşanma kararı aldı. Anlaşmalı olarak İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdular. Davacı Olga Özgümüş, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verilmesini istedi. Mahkemeye boşanma protokolü sundu. Davanın 31 Ekim 2017'deki karar duruşmasına taraflar avukatlarıyla birlikte katıldı. Mahkeme anlaşmalı görülen davada tarafların boşanmasına karar verdi. Mahkeme boşanma protokolüne göre müşterek çocuğun velayetini anneye verdi. Protokole göre boşanma kararı kesinleştikten sonra davalı babanın aylık 5 bin lira iştirak nafakası ile anne Olga Özgümüş için aylık 10 bin lira yoksulluk nafakası ödemesine karar verildi. Tarafların anlaşmaları doğrultusunda iştirak ve yoksulluk nafakasının her yıl artırılmasını karara bağlayan mahkeme, talep olmadığı için tazminat konusunda herhangi bir karar vermedi. Protokole göre Olga Özgümüş boşandıktan sonra da "Özgümüş" soyadını taşımaya devam edecek.

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