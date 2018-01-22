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'den son dakika şiddetli yağış ve uyarısı! İstanbul'da kar yağışı başlıyor!

Kritik bilgileri gelmeye devam ediyor. Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu uyarılarına göre yurdun büyük kısmında etkisini gösteren yağışlar yerini kar yağışına bırakacak. Özellikle Batı kesimlerde sıcaklıkların aniden 6 derece birden düşecek olması beraberinde kar yağışını da getirecek. Balkanlardan gelen ve yurdu etkisini alan soğuk havalar İstanbul'da da hissedilir derecede düştü. İstanbul'da yaşayan vatandaşların merakla beklediği sorusunun cevabı da verildi. İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İl il hava durumu raporları ve detaylar.

Giriş Tarihi: 22.1.2018 10:04 Güncelleme Tarihi: 22.1.2018 10:04
Meteoroloji'den son dakika şiddetli yağış ve hava durumu uyarısı! İstanbul'da kar yağışı başlıyor!

yla ilgili olarak son dakika hava durumu bilgileri ve uyarıları gelmeye devam ediyor. Genel Müdürlüğü'nden yapılan kritik hava durumu uyarısına göre yurdun büyük kısmında yağışlar etkisini arttırarak devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Erzincan, Tunceli, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den son dakika şiddetli yağış ve hava durumu uyarısı! İstanbul'da kar yağışı başlıyor!
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