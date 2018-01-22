Meteoroloji'den son dakika şiddetli yağış ve hava durumu uyarısı! İstanbul'da kar yağışı başlıyor!

Hava durumuyla ilgili olarak son dakika hava durumu bilgileri ve uyarıları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan kritik hava durumu uyarısına göre yurdun büyük kısmında yağışlar etkisini arttırarak devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Erzincan, Tunceli, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.