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da terör propagandasına tutuklama

'nın Patnos ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin daki paylaşımlarıyla terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2018 18:46 Güncelleme Tarihi: 22.1.2018 18:48
Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

Bir istihbarattan yola çıkan İl Emniyet Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Patnos ilçesinde oturan O.Ö. ile E.U'nun da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde, hudut güvenliğini sağlamak için terör örgütleri / ve DAEŞ unsurlarına yönelik başlattığı harekata ilişkin paylaşımlar yaptığını belirledi.

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Paylaşımlarında, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve TSK'yı alenen aşağıladıkları" ve "terör örgütü propagandası yaptıkları" belirtilen iki zanlı ilçede gözaltına alındı.

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Zanlılardan polisteki işlemleri tamamlanan O.Ö, sevk edildiği cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanıp Patnos L Tipi Cezaevine konuldu.

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E.U'nun ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama
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