Trafik kazası cinayetle bitti

Kocaeli
'nin Körfez ilçesine bağlı Hereke'de önceki akşam saatlerinde tanınmış işadamlarından Yavuz Öztürk'ün oğlu Furkan Öztürk'ün (25) kullandığı otomobil ile oto yıkama dükkânı işleten Hüseyin Çelik'in (31) kullandığı otomobil trafikte birbirine sürtündü. Kaza sonrası uzlaşamayan taraflar tartışmaya başladı. Bu arada durumu fark eden polis, tarafları yakındaki Hereke Polis Merkezi'ne çağırarak uzlaştırdı. Ancak merkezden çıkan taraflar arasında, yeniden sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkaran Hüseyin Çelik, Furkan Öztürk'e kurşun yağdırdıktan sonra kaçmaya başladı. Öztürk'ün yanında bulunan üç arkadaşı da Çelik'in peşine düştü. Polis merkezinin yaklaşık 50 metre ilerisinde çıkan ikinci çatışmada, Öztürk de vurularak ağır yaralandı. Bu sırada olay yerinden geçmekte olan Tayfun Çetinkaya da elinden vuruldu. Furkan Öztürk kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirirken, Hüseyin Çelik ameliyata alındı. Elinden vurulan Çetinkaya da tedavi altına alındı. Çevik kuvvet ve polis ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kaçan zanlılar aranırken, olayla ilgili soruşturma da sürüyor.